Veterinario gratis per i più fragili: inaugurato l'ambulatorio di Arona

E’ stato inaugurato venerdì mattina, ad Arona, il secondo ambulatorio sociale veterinario nell’Asl di Novara.

Ambulatorio veterinario

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo, di una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate per le quali un’animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili.

L’Ambulatorio della sede di Arona, in piazza De Filippi 2, garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d’affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali.

All’inaugurazione, oltre all’assessore Caucino era presente il DG dell’Asl Novara, Angelo Penna, il direttore del Servizio Veterinario, Franco Tinelli e altri esponenti dell’Azienda sanitaria locale, l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, l’Onorevole e già sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, oltre ad altre importanti autorità locali quali i consiglieri provinciali Monia Mazza e Arduino Pasquini, il Capitano dei Carabinieri di Arona, Vincenzo Verdicchio, il Commissario prefettizio, Alfonso Terribile e gli esponenti delle associazioni: Valentina Vincenti per la LAV e Monica Salmoiraghi per l’associazione «Arona dà una zampa».

L’Ambulatorio della sede di Arona è facilmente raggiungibile dagli utenti con accesso diretto dal parcheggio e garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d’affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali e sarà attivo ogni lunedì dalle 14 alle 16. Tutti gli utenti saranno accompagnati dal personale dei servizi sociali e non sarà consentito l’accesso ai singoli.

Per prenotare le visite occorre contattare i servizi sociali presenti sul territorio che provvederanno a concordare gli appuntamenti tramite email a: siava.aro@asl.novara.it