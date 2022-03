Via libera al Tredicino: giostre ad Arona dal 15 maggio al 2 giugno

Luna Park

Questa volta.. è tutto confermato!

Il vicesindaco Alberto Gusmeroli lo aveva annunciato (LEGGI QUI), il sindaco Federico Monti aveva smentito (LEGGI QUI) ma alla fine proprio Monti ha trovato un accordo con i giostrai per lo slittamento del noto luna park.

Tredicino a maggio

"Non farlo a marzo, quando proprio in questi giorni si assiste a una lieve risalita dei casi di Covid, è stata la scelta giusta. Ma era anche corretto far lavorare i tanti giostrai fermi da ormai due anni". E così il sindaco Federico Monti ha dato il via libera al Tredicino in un periodo un po' insolito.

Le giostre inizieranno ad essere montate in piazzale Aldo Moro nella settimana che porta all'inaugurazione di domenica 15 maggio. E resteranno ad Arona fino a giovedì 2 giugno.

I dettagli, con le relative "misure di sicurezza" visto il periodo di pandemia, saranno poi annunciati durante una conferenza stampa nei giorni che precederanno l'evento.