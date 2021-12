"Vigileremo sui lavori sul ponte della ferrovia di Varallo Pombia"

Opere pubbliche

L'intervento del Comune su una questione dibattuta a lungo in paese

Il Comune interviene nella questione e promette ai suoi cittadini di vigilare in futuro sui lavori appena iniziati sul ponte di via Sempione.

L'Amministrazione promette di vigilare sul ponte

E' con un post pubblicato nei giorni scorsi dall'Amministrazione comunale varalpombiese che il Comune ha voluto intervenire nella questione, promettendo ai suoi cittadini di vigilare sulle tempistiche previste per il termine dei lavori sul ponte di via Sempione.

Una questione molto discussa

La questione è discussa da tempo. I cittadini hanno assistito alla creazione di un senso unico alternato sul cavalcavia che si trova all'ingresso del paese, a pochi metri da una delle più grandi rotonde del Sempione. In molti hanno accolto la novità con insofferenza, dal momento che sembrava che i lavori non fossero concretamente iniziati. A causa di alcuni problemi strutturali che richiederanno l’esecuzione di lavori da parte di Rfi però, i semafori che regolano il senso unico a traffico alternato, erano stati già posizionati da tempo.

La promessa di Rfi: "I lavori finiranno entro il 2021"

Nei giorni scorsi poi era arrivata la rassicurazione ufficiale da parte di Rfi riguardo ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori. "Abbiamo ricevuto da Rfi la conferma che nei primi giorni di dicembre inizieranno finalmente i lavori di consolidamento del ponte sulla Ferrovia sulla SS336 (via Sempione) - hanno scritto a metà novembre i rappresentanti dell’Amministrazione in un altro post - sempre secondo quanto riferito dai tecnici incaricati, gli interventi dovrebbero terminare entro la fine dell’anno e consentire poi la normale circolazione a doppio senso".