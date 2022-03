Virginia D’Angelo si dimette da segretaria del Pd Arona: “Mancanze di rispetto e superbia”

La lettera

“Venuti a mancare valori essenziali”.

Ecco la lettera di dimissioni Virginia D’Angelo da Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Arona-Dormelletto-Oleggio Castello.

“Carissimo Segretario Provinciale,

scrivo la presente per comunicarti le mie immediate ed irrevocabili dimissioni da Segretaria del Circolo di Arona-Dormelletto-Oleggio Castello.

Tale decisione deriva dal mio attuale stato d'animo che negli ultimi tempi è divenuto sempre più lontano da quegli ideali che mi avevano contraddistinta nell'anno 2017 quando venni nominata per la prima volta Segreteria del circolo locale. Infatti in quel periodo la mia attività politica era nutrita da una forte passione, da un notevole entusiasmo e da un grande coinvolgimento che purtroppo, con il passare del tempo sono, sempre più, venuti a mancare poiché all'interno dell’attività politica locale spesso hanno prevalso atteggiamenti lontani dal mio essere e da ciò che, a mio avviso, dovrebbe contraddistinguere la politica in generale.

Troppo spesso nel corso di questi anni ho visto prendere il sopravvento dall'egoismo, dalla mancanza di rispetto e dalla superbia che, già prima del mio mandato, avevano minato e compromesso l'attività politica del Circolo (che ricordo aver trovato commissariato).

Pertanto, venendo a mancare i valori per me essenziali al fine del proseguimento del mio mandato politico, per coerenza e serietà personale confermo la mia decisione, ringraziando tutti coloro che mi hanno affiancata e sostenuta in questo percorso e facendo tesoro di tutto ciò che questa esperienza mi ha donato”.