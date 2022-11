Virgo Fidelis questa mattina in Duomo a Novara

Lunedi 21 novembre 2022, alle 10.30, è stata celebrata presso il Duomo di Novara una SS Messa in occasione dell’annuale ricorrenza della “VIRGO FIDELIS”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

I dettagli

La funzione religiosa è stata officiata da Don Brunello Floriani Vicario Pastorale della Diocesi di Novara.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili e militari della provincia, oltre alle rappresentanze ed i labari delle sezioni novaresi dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Erano anche presenti vedove e familiari dei militari dell’Arma caduti in servizio.

Con la Virgo Fidelis, l'Arma celebra anche la Giornata dell'Orfano, istituita nel 1996, che rappresenta per i Carabinieri e per l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri un'occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti.