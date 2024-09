Visite senologiche gratuite con l'Asl a Comignago

L'équipe senologica dell'Asl Novara offrirà visite senologiche gratuite alle cittadine del Comune di Comignago il 15/10/2021, presso il Palazzo del Municipio in Via Principale 4. Per prenotare, telefonare al 3406565971 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

I dettagli

Il giorno della visita sarà presente in ambulatorio un Senologo, un’infermiera e un Volontario della Associazione Mimosa e verrà, inoltre, distribuito materiale informativo. Tutte le donne che abbiano un’età maggiore di 18 anni, ma inferiore ai 48 anni e età superiore ai 70 anni (cioè quelle che attualmente non rientrano nello screening) potranno aderire all’iniziativa.