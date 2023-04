Volontari di Varallo Pombia in azione per ripulire i boschi e riparare le giostre

Il Comune di Varallo Pombia ha voluto ringraziare nei giorni scorsi i volontari dell'Aib La Salamandra e della Probaby per gli interventi effettuati nei boschi del paese e al parco del Chioso.

Due interventi nelle zone critiche di Varallo Pombia

Nei giorni scorsi il Comune di Varallo Pombia ha ringraziato ufficialmente i volontari dell'Aib La Salamandra e della Probaby per gli interventi effettuati sul territorio comunale. In particolare l'Aib è intervenuta nei boschi per liberare la vegetazione e i sentieri da ostruzioni, mentre la seconda associazione ha riparato le giostre danneggiate al parco.

Le parole del sindaco Carlomagno

"Ringraziamo Aib Salamandra - scrive il primo cittadino Joshua Carlomagno - per la pulizia e la cura del verde boschivo costante: nella giornata di oggi sono stati infatti ripuliti e liberati da ostruzioni i sentieri in partenza dalla chiesetta del Lazzaretto. Menzione speciale anche ai volontari dell’Associazione ProBaby, che hanno riparato e sostituito alcuni giochi ammalorati al parco del Chioso".

Una conoscenza del territorio che aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati

Per il sindaco la presenza delle due associazioni rappresenta una ricchezza enorme per tutta la comunità. "La presenza e la conoscenza del territorio - conclude infatti Carlomagno - fanno delle associazioni di volontariato una vera ricchezza, utile a vivere nel migliore dei modi il nostro Comune!".