Ztl di via Poli ad Arona: in un anno oltre 1600 multe

Bilancio

L'elenco delle attività 2021 della polizia municipale.

401 verbali per autovelox e 600 servizi anticovid svolti: sono questi due tra le maggiori attività del 2021 del comando di pulizia municipale. Occasione per fare il punto sul lavoro svolto dai vigili è stata la celebrazione del Santo Patrono, san Sebastiano, giovedì 20 gennaio. Dapprima la messa con il parroco don Claudio Leonardi, poi, nella sala consigliare il Comandate Floriana Quatraro ha consegnato i nuovi fregi a tutti gli operatori di Polizia Locale, momento di particolare importanza per i neo assunti.

"La consegna dei fregi e dei gradi sottolinea e segna la vivacità del Comando che ha concluso il 2021 con un progetto di riqualificazione e formazione di tutto il personale (ivi compresi gli amministrativi) che porterà a migliorare e potenziare i servizi attualmente svolti" fanno sapere dall'amministrazione.

Le attività del 2021

Sono state quindi elencate le attività svolte nell’anno 2021, tra queste: 43 verbali extra codice della strada, 76 inerenti violazioni del codice della strada, 401 multe per autovelox. Numerosi verbali per le ztl in centro: varco di via Pertossi 62, varco di via Garelli 4, varco di via San Carlo 401 e varco di via Poli (la rampa in discesa verso il centro) ben 1.614. Gli incendi stradali con feriti sui quali la polizia municipale è intervenuta del 2021 sono stati 14, senza feriti 11; 500 gli esposti registrati e 30 i turni serali svolti. Infine 127 dono i pass disabili distribuiti in città e 502 i pass mamma in corso di validità.

"Nell’anno 2021 si è provveduto, alla luce della normativa Covid - fanno sapere dal comando - alla riqualificazione e ottimizzazione dell’area mercatale con nuove disposizioni dei banchi creando così aree di vendita omogenee con maggior distanziamento e miglior viabilità per i clienti. E’ stata inoltre meglio regolamentata la raccolta rifiuti creando delle piccole isole ecologiche sensibilizzando gli operatori del mercato sull'importanza della corretta esecuzione dello smistamento rifiuti. Dal mese di agosto ad oggi si è passati dalle 7 tonnellate di rifiuti indifferenziati prodotti alle attuali 2. Un risultato veramente ottimo e soddisfacente che, oltre a portare al 30% l’incidenza dell’indistinto (sul totale raccolto durante il mercato del martedì) con un risparmio sulla spesa totale per lo smaltimento dei rifiuti di circa 5 mila euro all’anno sottolinea l’impegno e l’attenzione alle tematiche ambientali".

"Particolare attenzione è stata destinata al controllo del verde e delle occupazioni di suolo pubblico che con la ripresa dei cantieri edili, l’attività si è moltiplicata. Nell’ambito del piano di Sicurezza Stradale Europeo, l’Amministrazione Comunale di Arona ha previsto una serie di azioni al fine di garantire la sicurezza stradale, il rispetto della legalità e la riduzione della velocità eccessiva in più zone della città. In risposta anche alle svariate richieste dei cittadini di Arona che hanno segnalato situazioni altamente pericolose legate all’alta velocità l’Amministrazione ha provveduto a munirsi di un sistema fisso di rilevamento dell’eccesso di velocità e di un autovelox mobile. In particolare, a partire dal 15 dicembre 2021 è attivo sulla S.S. 33 del Sempione al km 66+057 un sistema di rilevamento automatico di velocità istantanea in direzione Arona, dove il limite massimo di velocità è di 50 km/h. Tutte le attività del Comando sono state svolte con massima professionalità e attenzione alle necessità dei cittadini che giornalmente chiedono interventi di qualunque natura".