Compie 100 anni la storica operaia del Setificio di Castelletto

Compie 100 anni Luigina Guenzi. La donna ha festeggiato insieme ai parenti e al sindaco Massimo Stilo.

Compie 100 anni nonna Luigina

E’ con una festa particolare che la comunità castellettese ha celebrato l’importante traguardo dei 100 anni tagliato lo scorso 18 giugno da Luigina Guenzi. Una festa di compleanno con cifra tonda, una ricorrenza dal grande significato, sia per la famiglia della centenaria, sia per tutto il paese. Già, perché il cognome di Luigina è uno dei più diffusi tra i castellettesi, e il cugino della donna era Livio Fanchini, molto conosciuto in paese e non solo e portatore di un altro dei cognomi più rappresentativi di Castelletto.

Una festa con la famiglia e il sindaco

A festeggiare l’importante ricorrenza nella sua abitazione di via Caduti per la Libertà c’erano la figlia Patrizia Minella e il sindaco Massimo Stilo. “Da quando sono stato eletto – dice il primo cittadino – ho voluto riservare un occhio di riguardo per tutte le persone della nostra comunità che tagliano un traguardo importante come quello dei 100 anni. E credo che per la nostra comunità sia ancora più importante festeggiare persone come Luigina: una castellettese doc, che ha vissuto sulla sua pelle la storia del nostro paese. Quando mi ha visto, la signora ha chiesto chi fossi e quando ha saputo che ero il sindaco mi ha detto: “Allora so chi chiamare se avrò bisogno di qualcosa in futuro”. Per me è un piacere quando si crea questo tipo di rapporto e spero che siano sempre più numerosi i nostri concittadini che compiono 100 anni”.