Storico edicolante di Massino ha compiuto 90 anni

Storico edicolante di Massino Visconti festeggia il traguardo dei 90 anni. Gli auguri dei famigliari e dei conoscenti per Gianpiero Prolo.

Storico edicolante spegne 90 candeline

“Ciao papà, è meraviglioso poter festeggiare il tuo compleanno, questo traguardo così importante, i “tuoi 90 anni”, abbiamo avuto questo tempo per condividere insieme ricordi preziosi”. Così la famiglia di Gianpiero Prolo ha voluto festeggiare il traguardo del suo 90° compleanno, superato lo scorso 14 gennaio. “90 anni scritto in anagrafe ma non nella vita di ogni giorno – continuano da Massino Visconti – Sveglia alle cinque e poi di corsa a smistare i giornali per mettersi poi dietro il banco a servire con il sorriso i clienti, dando a volte da Juventino sfegatato frecciatine ai milanisti e interisti che simpaticamente prendono in giro la tua amata squadra”.

Il messaggio d’affetto dei nipoti

Prolo è da tempo il nonno di Alessandra e Samuele, che in questo giorno così importante hanno voluto dedicargli un pensiero: “Caro nonno la tua fede bianco-nera ti ha permesso di non invecchiare mai e oggi festeggiamo i tuoi 90 anni pieni d’amore con noi nipotini, che purtroppo per te sono di fede “granata”. Ti vogliamo bene nonno Giampi.. Ale e Sami”. Buon novantesimo compleanno, da marito… da papà… e da nonno. Questa è l’occasione per festeggiare te e la tua vita. Ti vogliamo bene, con affetto tua moglie Bruna, Luigi Ornella Daniele con Silvia e gli amati nipotini Alessandra e Samuele”.