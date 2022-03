18enne paruzzarese muore in un incidente in moto

È accaduto in Puglia

Si era trasferito a Taranto da sei anni.

Giovane novarese muore in un incidente in moto in Puglia.

Paruzzaro in lutto per la morte di Luca Stranges, il giovane morto nei giorni scorsi in un incidente stradale avvvenuto a Taranto. Il ragazzo nato e cresciuto nel Novarese si era trasferito a Taranto da sei anni.

Il suo funerale è stato proprio celebrato nella chiesa parrocchiale di Paruzzaro.

L’incidente mortale risale a sabato: Luca era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto. Luca avrebbe compiuto 19 anni a luglio.