37 casi positivi alla Fondazione Medana di Invorio

37 casi positivi segnalati alla casa di riposo della Fondazione Medana. La situazione a Invorio è in miglioramento.

37 casi positivi: il messaggio del commissario

Sono attualmente 37 i residenti nella casa di riposo della Fondazione Medana positivi al tampone per il Coronavirus. A fare il punto della situazione è stato il commissario prefettizio Marco Baldino, che in questo periodo fa le veci del sindaco, dopo il caso politico che ha interessato l’ex maggioranza che governava il Comune. Seguendo il motto “Resistenza, Resilienza, ripartenza”, ha fatto il punto della situazione lanciando anche un appello alla popolazione affinché vengano seguite le norme stabilite dal Governo. Lunedì 4 maggio le persone sottoposte a tampone a Invorio risultavano essere 130. Tre i guariti registrati tra gli invoriesi.

Il mercato e il cimitero riaprono

Il mercato cittadino è stato riaperto proprio lunedì 4, sebbene con tutti gli accorgimenti necessari, e sabato 9 riprenderà anche il mercato agricolo. Fino al 17 maggio è possibile accedere ai cimiteri comunali per fare visita ai propri cari defunti o per partecipare ai funerali (con il limite di 15 persone alla volta). La polizia locale vigilerà, insieme al gruppo comunale di Protezione civile Aib Luigi Cerutti, sull’accesso contingentato disponendo l’allontanamento dei visitatori in caso di cerimonia funebre per consentire ai parenti la partecipazione alle esequie.