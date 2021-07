56enne aronese sale sul traghetto ma non sbarca: ricerche in corso

E' salito, con la sua auto, sul traghetto della linea Intra-Laveno Mombello lunedì sera. Però non è mai sbarcato.

Ricerche ancora senza esito

Sono in corso, anche un con robot di profondità del “V Nucleo“ sub della Guardia Costiera di Genova, le ricerche dell'uomo che lunedì sera si è imbarcato su un traghetto a Intra. A bordo è rimasta la sua auto con cellulare e documenti: da qui gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del passeggero che però non ha mai toccato terra. Si tratterebbe di un 56enne residente ad Arona.

Le ricerche erano partite martedì all’alba con l'uso di velivoli della guardia costiera dopo che il personale di bordo del traghetto aveva dato l’allarme per l'auto rimasta a bordo senza alcuna traccia del proprietario. I vigili del fuoco hanno poi continuato le ricerche con imbarcazioni, ma senza risultati.