A Dormelletto vinti oltre 19mila euro al Superenalotto

Vinti a Dormelletto oltre 19mila euro al Superenalotto martedì 5 gennaio.

Centra un “5” al Superenalotto e vince oltre 19mila euro

Se è vero il detto che recita che l’Epifania tutte le feste porta via, non è stato così per un fortunato giocatore al Superenalotto. Martedì 5 gennaio infatti, nella ricevitoria del bar B&B di via San Rocco a Dormelletto, è stata convalidata una vittoria al popolare gioco nazionale. Il fortunato giocatore ha centrato un “5” dal valore di 19.917,85 euro. In Piemonte il “6” manca dal 2011, quando vennero vinti a Castellazzo Bormida ben 13 milioni e mezzo. Il Jackpot (la cui rincorsa è ripresa giovedì 7) ha toccato quota 88,3 milioni.