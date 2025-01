A giudizio il titolare di un bar aronese: servì alcol a un minorenne

Il titolare di un bar di Arona è finito a giudizio di fronte al tribunale di Verbania per un episodio risalente al 2022, quando, a quanto pare, servì da bere dell'alcol a un minorenne.

A giudizio il titolare di un bar aronese

Il titolare di un bar di Arona nel quale si sarebbero serviti drink ad alta gradazione a giovanissimi, è a processo al tribunale di Verbania, competente per territorio. Il procedimento davanti a un giudice di pace, per fatti che sarebbe accaduti al marzo del 2022, è tuttora in corso di svolgimento.

Servì da bere a un ragazzo di 15 anni

Secondo quanto emerso, quando ancora si era in piena epoca di costrizioni pandemiche (era necessario avere il Green pass dunque, e non soltanto), un ragazzo che ancora oggi non è maggiorenne e che quella sera di tre anni fa stava festeggiando il compleanno dei suoi 15 anni con amici, avrebbe bevuto superalcolici in un frequentato locale pubblico aronese.

La denuncia ai carabinieri

Una volta tornato a casa, il giovane si era sentito male e la madre, all’indomani, aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Erano seguite le indagini dei militari che avevano eseguito verifiche nel bar incriminato. Sarebbe emerso – ma sarà ora il giudice a stabilire la verità di quanto accaduto nel 2022 – che il quindicenne aveva bevuto prima un mojito e poi un drink, chiamato “Angelo azzurro”.