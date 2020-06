A Oleggio Castello il 24 e il 25 in alcune via sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile

A partire dalle 8.30 di domani, mercoledì 24 giugno, e fino alle 15 di giovedì 25 l’interruzione dell’erogazione in alcune vie a Oleggio Castello dell’acqua potabile.

Con un avviso dall’Amministrazione comunale si informa la cittadinanza che, nei giorni 24 e 25 giugno, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile.

Acque Novara VCO deve procedere a importanti interventi sull’acquedotto comunale, in particolare eseguire una riparazione delle rete in via Verdi e opere di manutenzione nel bacino di via Monte Oleggiasco. Per la loro natura i lavori implicheranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua su tutto il territorio comunale. Al fine di contenere al minimo i disagi per la popolazione, gli interventi sono stati pianificati in orario notturno dalle 21.30 del 24.6 alle ore 04.00 del 25.6. La viabilità subirà una temporanea modifica dalle 8.30 del 24.6 alle ore 17.00 del 25.6 (e comunque fino al termine dei lavori) come da allegata ordinanza ed illustrato nella immagine. In particolare via Verdi sarà percorribile a senso unico da via Vittorio Veneto a via Oleggio Castello e verrà istituito un senso unico in via Monte Rosa nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vittorio Veneto con direzione verso quest’ultima.