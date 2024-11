A processo per direttissima lo spacciatore arrestato a Castelletto

A processo per direttissima lo spacciatore di origine magrebina arrestato dopo un breve inseguimento con tanto di speronamento.

Pusher va a processo per direttissima

E’ atteso dal processo per direttissima, che sarà celebrato prossimamente nelle aule di palazzo Fossati, un giovane pusher fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Arona durante un controllo del territorio, al termine di un breve inseguimento in auto con tanto di speronamento.

Arrestato un 32enne senza fissa dimora

In manette, a Castelletto Ticino, è finito un 32enne senza fissa dimora, di origine magrebina. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto per lui, oltre al rinvio a giudizio, anche il divieto di dimora in provincia di Novara. Quando è stato arrestato, lo spacciatore aveva con sé 150 grammi di cocaina, oltre a eroina e 6 mila euro, pare provento dell’attività illecita.