Accesso alle Rocchette: “Mantenere quello attuale e libero a tutti”

Accesso alla spiaggia delle Rocchette di Arona, il Pd e Italia Viva: “Mantenere quello attuale e libero a tutti”.

Accesso alle Rocchette

“Nei giorni scorsi si è diffusa in città la notizia secondo cui sarebbe intenzione dell’Amministrazione comunale precludere l’accesso alla spiaggia libera delle Rocchette dall’attuale accesso, condiviso con la spiaggia in concessione ad un operatore privato, e di consentire in futuro l’accesso alla spiaggia unicamente attraverso la scala che scende dalla Statale n.33”. Scrivono i consiglieri di Pd e Italia Viva in un’interrogazione.

“I sottoscritti consiglieri sono sicuramente favorevoli al recupero della scala, come del resto sollecitato dai fruitori della spiaggia, ma soltanto come accesso ulteriore -e non già come accesso alternativo- rispetto a quello attuale.

L’accesso dalla scala, necessiterebbe peraltro, come richiesto in passato, della realizzazione di concerto con Anas di un percorso pedonale (o meglio ancora ciclopedonale) fino almeno alla stessa scala, che garantisca la sicurezza dei cittadini”.

Le richieste

“Chiediamo all’amministrazione se è vera la notizia riportata in premessa e se

sono in corso interlocuzioni con Anas per la realizzazione di un percorso ciclopedonale.

Si chiede, inoltre, di conoscere se sono allo studio misure per garantire ai cittadini la fruizione della spiaggia durante la stagione estiva nel rispetto delle attuali necessità di distanziamento fisico”.