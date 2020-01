Addio a Cerutti, era il volto dei supermercati di Arona e Borgo Ticino

Addio a Cerutti: l’uomo è stato a lungo dipendente del supermercato Uni di Arona e dell’Emisconto di Borgo Ticino.

Addio a Cerutti: Borgo Ticino in lutto

La comunità piange la scomparsa improvvisa di Giampiero Cerutti, il borgoticinese dall’animo buono e riservato. Il 64enne, all’anagrafe Giovanni, lavorò nella ditta tessile Gisa, in paese, fino alla chiusura, per poi diventare banconiere ai salumi e formaggi al supermercato locale “Emisconto” in via Vittorio Emanuele II, e quando l’attività cessò, continuò la sua carriera all’Uni, ora Conad, ad Arona, per 10 anni.

Il ricordo dei famigliari

L’uomo, del 1955, da pochi anni aveva raggiunto la meritata pensione. Giampiero aveva un forte legame con i cugini, tra cui Emilio Silvestri, Emanuela Cerutti, e le loro famiglie. “Giampiero è nato e cresciuto a Borgo Ticino, ha sempre vissuto in paese – racconta Grazia, moglie di Emilio – non frequentava locali, era riservato, gli piaceva stare tranquillo a casa, davanti alla tv, a guardare le partite di calcio, di cui era appassionato. Era un uomo semplice, presente e sempre disponibile. Era molto affezionato ai nipoti, aveva un bel rapporto con i bambini che accompagnava a calcio e li seguiva volentieri durante le loro attività. Si fermava a dare una mano anche all’associazione sportiva di Borgo Ticino. Era uno svago per lui, non un impegno”.