Addio a suor Clemens: per 40 anni in servizio ad Arona

E' mancata all'età di 92 anni suor Clemens Ornigotti, per 40 anni in servizio ad Arona. La religiosa, già <aronese dell'anno> nel 2013, aveva lasciato la comunità nel 2014 per partire alla volta della Liguria assieme alle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, congregazione di cui faceva parte.

Le parole della suora nel giorno del suo addio ad Arona

"Sono commossa, con grande emozione dico un grazie di cuore a tutta la comunità per aver ospitato con affetto e riconoscenza le suore di Santa Giovanna Antida. Da 40 anni vivo in questa città che è diventata la mia città, in cui ho trascorso gran parte della mia vita e sento forte la responsabilità che segna questo addio.

Le suore fanno voto di obbedienza ma sento la fatica di lasciare Arona, in questi ultimi anni dopo il lavoro di infermiera, ho prestato la mia opera nel piccolo ambulatorio di Croce rossa incontrando tante care persone, avvicinando tanti amici. Ora di tutto questo passato ricco di lavoro e attiva presenza non resteranno che i ricordi, legame di un passato che fortemente ha inciso nei percorsi di vita, educazione, formazione, assistenza, preghiera, affetto vissuti nella nostra città. Riconoscente ringrazio la mia cara Arona e vi abbraccio tutti e vi porto nel mio cuore e nelle mie preghiere".

L'onorevole Alberto Gusmeroli l'ha ricordata con queste parole: "Un abbraccio e una preghiera a una suora speciale, volontaria della Croce Rossa che ha aiutato tanti ad Arona e in tutto il territorio e cui siamo molto molto affezionati. Per anni faceva i prelievi del sangue ad Arona nelle ex carceri, impegnata nella Croce Rossa e all’Ospedale di Arona, poi gli ultimi anni ad Alassio e successivamente a Miasino dove non mancava mai di sentire i suoi tanti amici aronesi".