Addio ad Andrea Olenio anima del Varallo Pop

È mancato a causa di una brutta malattia il giovane Andrea Olenio 44 anni di Varallo Pombia.

Andrea Olenio

Il ragazzo era uno dei componenti storici del Varallo Pop, nota manifestazione musicale di zona. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: Olenio era molto conosciuto in paese sia per la sua attività nel volontariato che per la sua passione per il calcio.

Le esequie si terranno lunedì 16 settembre alle 14:30 presso la chiesa parrocchiale di Varallo Pombia mentre il rosario domenica 15 alle 20:30.

“Per chi lo desiderasse - fanno sapere dalla famiglia - al posto dei classici fiori in ricordo di Andrea abbiamo organizzato una raccolta fondi grazie all’aiuto della famiglia VaralloPop per donare il ricavato e quel suo contagioso sorriso all’associazione Il Pianeta dei Clown - ODV

Per la donazione è possibile fare un bonifico con la causale “Il Sorriso di Ciccio” all’ ASSOCIAZIONE VARALLO POP ETS

IBAN IT45S0306909606100000071249“