Addio allo storico messo comunale aronese Giovanni Immucci

Aveva lavorato per oltre 30 anni alle dipendenze del comune di Arona fino al 2014, anno del pensionamento in cui era stato salutato da tutta l'amministrazione comunale e da tutta la città. Perché il signor Immucci era davvero conosciuto da tutti: per la sua classe, la sua eleganza nel ricoprire un ruolo come il messo comunale che ha sempre interpretato con orgoglio, anche portando il gonfalone della città durante le varie manifestazione che si sono susseguite negli anni.

Il ricordo di Gusmeroli

"Era una persona speciale - lo ricorda Alberto Gusmeroli, sindaco negli ultimi anni di attività di Immucci - faceva il messo notificatore, l'accoglienza all’ingresso, era una persona su cui potevi contare per tante piccole e grandi cose. Il tutto lo faceva in modo straordinario. Se lo ricordano tutti e per questo ha inciso positivamente su tante vite, perché faceva l’ordinario in modo straordinario e anche per questo era una persona speciale e generosa amata da tutti. Dopo essere andato in pensione ha avuto, purtroppo, tanti problemi fisici ma lui era sempre felice, sempre con il sorriso e quando ci vedevamo ci abbracciavamo e l’emozione toglieva lo spazio alle parole.

Ho saputo recentemente dai familiari, che gli hanno voluto un bene dell’anima, che i giorni erano pochi e sono andato a trovarlo: i suoi occhi sorridenti parlavano ed esprimevano sempre quella serenità d’animo che lo hanno contraddistinto, sono sicuro che anche oggi sorridono e sorrideranno sempre nel mio e nel ricordo di chi gli ha voluto bene, i tanti che hanno avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le capacità e l’infinità umanità espressa anche in quel sorriso con gli occhi. Rimarrà il ricordo di ciò che hai fatto in comune e per tanti amici e quegli occhi sorridenti".