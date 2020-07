Addio mitico presidente della Pallavolo Arona

Addio mitico presidente Vergobbi: la città e il mondo dello sport sono in lutto.

Addio mitico presidente Vergobbi

Nato 83 anni fa a Taino, Roberto Vergobbi, è deceduto sabato 27 giugno. Viveva ad Arona da oltre cinquant’anni. Qui aveva aperto negli anni ‘60 la ditta di abbigliamento “Confezioni Vela”, che dava lavoro ad una ventina di persone, attività che poi trasferì ad Oleggio Castello. Appassionato di sport e in particolare di tennis, è stato anche presidente tra la metà degli anni ‘80 e la metà dei ‘90 della famosa “Astra Fiat Arona” la cui mitica squadra di pallavolo femminile, di cui facevano parte tra le altre anche Cecilia Corneo e Raffaella Verticchio, oltre a vincere la Coppa Piemonte arrivò anche in C2. La stessa associazione sportiva in quegli anni organizzò anche le fasi finali della Coppa Italia maschile.

Gli anni d’oro per lo sport

“Fu davvero un decennio brillante in cui mio padre ha dato sicuramente impulso a questo sport – ricorda il figlio Claudio – molto attivo e trascinante, aveva un carattere solare, sempre positivo e allegro ma dalla forte personalità. Tutte doti che gli consentirono di essere un buon imprenditore per oltre 30 anni”. Chiusa nella metà degli anni Novanta la ditta a gestione familiare, dove anche il figlio era impiegato in veste di direttore operativo, Roberto Vergobbi proseguì poi con consulenze all’estero per poi smettere definitivamente nel 2006 alla morte improvvisa e prematura della moglie Lìnea nel 2006. E’ deceduto alla casa di riposo di Arona, dove era ospitato da alcuni mesi. Soffriva da tempo di varie patologie, ma si è spento serenamente, forse rattristato dal fatto di non aver potuto vedere di persona negli ultimi mesi i figli e i nipoti a causa del lockdown. Oltre a Claudio, lascia anche la figlia Roberta e gli adorati nipoti Chiara, Francesca, Edoardo e Pietro.