Addio storico fotografo di Arona: ha immortalato centinaia di momenti speciali

Addio storico fotografo Sergio Branca: con la sua macchina fotografica ha immortalato i momenti speciali di centinaia di famiglie aronesi.

Addio storico fotografo Sergio Branca

In moltissimi hanno voluto essere presenti mercoledì 5 febbraio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, per l’ultimo saluto a un vero e proprio simbolo della comunità aronese. Nessuno infatti può dimenticare la figura di Sergio Branca, storico fotografo della città. L’uomo, 78 anni, ha dovuto lottare a lungo con una terribile malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. Ma anche dal letto del reparto di cure palliative dell’hospice di Arona non ha mai mollato un centimetro e ha combattuto fino alla fine.

Una vita estremamente dura e poi la malattia

“La vita è stata estremamente dura con Sergio – racconta la sorella, Fernanda – ha dovuto fare i conti con la malattia in diverse occasioni nel corso della sua esistenza. Ogni volta ha combattuto con determinazione e ogni volta è riuscito ad affrontare tutte le difficoltà senza mai perdersi d’animo. Soprattutto gli ultimi 5 anni sono stati un vero e proprio calvario per lui, un percorso a ostacoli fatto di chemioterapia e radioterapia. Non si è arreso nemmeno quando i dottori, che ringraziamo per la loro delicatezza e sensibilità, gli hanno comunicato che per lui non c’era più nulla da fare. E’ stato ricoverato nel reparto delle cure palliative, dove fortunatamente ha trovato un ambiente caratterizzato da professionalità eccezionali e da grande umanità. Persino in quelle circostanze era lui che si sforzava per farmi coraggio, che mi confortava. Sapeva che doveva essere forte e il suo ultimo pensiero è stato per l’amata moglie Agnese, la compagna inseparabile di una vita intera”.