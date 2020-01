Agrate Conturbia piange la storica maestra Annita

Agrate Conturbia piange per la scomparsa di una delle storiche figure del paese. Annita Castelletta ha insegnato alle elementari per oltre 30 anni.

Agrate Conturbia piange per la maestra

Se n’è andata Annita Castelletta, che per 30 anni ha ricoperto il ruolo di maestra alla scuola elementare del paese. Era nata il 27 novembre 1930 e ha salutato i suoi cari lo scorso venerdì 10 gennaio. Lascia i figli Patrizia, Antonella e Paolo, la nipote Beatrice, il genero Bruno Giustina, la nuora Carla Chiarinotti, i due fratelli Giampiero e Romano . La sua famiglia gestiva lo storico caseificio agratese, frequentò i Collegi Rosmini di Borgomanero e Marcelline ad Arona, dove consolidò professionalità e capacità intellettuale, oltre che cristiana. La sua carriera davanti agli alunni durò 35 anni di cui tre decadi proprio ad Agrate Conturbia.

La moglie dell’ex sindaco

Si sposò con Carlo Julita nel 1954, sindaco dal 1950 al 1960. Il marito era conosciuto come dirigente dell’Istituto Donegani-Montedison, perché era consigliere provinciale e per la spiccata attenzione ai più deboli. “La sua vita – racconta la figlia Patrizia – è stata dedicata in tutto e per tutto alla scuola e in questi giorni si è visto con tante testimonianze affettive da parte di persone di diversa età. Dimostrava particolare cuore per i bambini in difficoltà e per coloro i quali, a causa di varie motivazioni, non ebbero fortuna. Conservava i loro quaderni e li riguardava anche negli ultimi anni. Dopo il pensionamento faceva ripetizioni condividendo l’evoluzione esistenziale delle famiglie. Non li aveva solo istruiti, ma educati, precisa e rigorosa, trasmetteva veri valori. La sua era una vera missione e la nostra casa, grazie alle tante conoscenze del papà, era aperta a chiunque bussasse”.