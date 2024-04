Agrate saluta Zoe, morta a soli 28 anni

Non ce l'ha fatta Zoe Deandrea. La giovane, nata il primo dicembre 1995, ad appena 28 anni è morta lasciando nello sconforto i famigliari e le tante persone che le volevano bene.

Il saluto di Agrate a Zoe

Una storia sfortunata e dolorosa la sua, che fin dalla nascita l’ha costretta a dover fare i conti con delle condizioni sanitarie molto gravi, che sono anche peggiorate negli ultimi anni. Fin dalla nascita l'impietosa sentenza: fibrosi cistica, poi un trapianto, tante cure e medicinali fino ad arrivare al videomessaggio che aveva fatto il giro dei social network.

Zoe, era il dicembre 2020 e l'accorato appello fu raccolto anche da un articolo del Giornale di Arona, lamentava il fatto che la sanità pubblica non le desse la possibilità si sottoporsi a un importante intervento. Gli ospedali erano alle prese con la pandemia e i posti letti erano quasi totalmente occupati dalle vittime del Covid-19. Successivamente l'operazione le fu accordata, ma le sue condizioni di salute non sono migliorate radicalmente.

Zoe, figlia unica, lascia il papà Paolo e la madre Grazia, conosciuta come Teia.

Il cordoglio dell'amministrazione

L'amministrazione comunale ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Facebook: «Il Comune di Agrate Conturbia, l'Amministrazione e i collaboratori si uniscono al dolore per l'incredibile perdita di Zoe - scrivono dal municipio - una ragazza speciale, un'anima dolce e fortissima che ci lascia troppo presto. Riposa in pace bellissima Zoe».

Dotata di brillante voglia di vivere nonostante tutto, la raccontano fra le lacrime alcune delle sue amiche: «Aveva una buona parola per tutti - dice Arianna Gattoni - nonostante la forte sofferenza, sapeva non far pesare la situazione. La sua era diventata una vera lotta per la sopravvivenza. Nel 2018 affrontò un trapianto bipolmonare e numerosi interventi medici. Aveva il desiderio di fare tante cose e di visitare nuovi posti, era molto sensibile e attaccata al suo cane Juno e alla gattina Luna, la sua ragione di vita. L’ho conosciuta in terza media e il nostro legame si è rafforzato nel periodo delle superiori. La sua famiglia è stata una presenza costante. Zoe ha studiato per 5 anni in un istituto fotografico a Gallarate e ha anche con il comune di Agrate Conturbia in un progetto turistico. E all'Enaip partecipava ad alcuni laboratori».

Immagine tratta da facebook