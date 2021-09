Allarme in centro ad Arona per un incendio in una villa d'epoca abbandonata

Poco dopo le 19 di ieri, venerdì 17 settembre, è scattato l'allarme in centro ad Arona per un principio di incendio in una villa d'epoca abbandonata.

Incendio in villa in centro ad Arona arrivano i vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Arona nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 settembre, in via Roma. Nel pieno centro di Arona in una villa d'epoca abbandonata si è infatti verificato un principio di incendio: fortunatamente è stato individuato in fretta e l'allarme è scattato nel giro di poco tempo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno provveduto a estinguere l'incendio in breve tempo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del comando di Arona.