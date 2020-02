Allerta Coronavirus: annullati anche il Carnevale al Gilda e il Bartula a Castelletto

Allerta Coronavirus: come stabilito dalla Regione, sono state annullate tutte le manifestazioni carnevalesche castellettesi.

Allerta Coronavirus porta alla cancellazione di due tradizioni di Carnevale

Come era prevedibile l’ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione, Alberto Cirio, di concerto con il Ministero della Salute, avrà degli effetti anche sul territorio dell’Aronese. E così, dopo la cancellazione del Tredicino, ad Arona, anche a Castelletto Ticino gli effetti dell’ordinanza si fanno sentire. Per questo sono state cancellate le manifestazioni previste per il Carnevale in paese.

Le iniziative che non si svolgeranno

Ieri, domenica 23 febbraio, la Pro loco ha annunciato la sospensione della festa di Carnevale in piazza Matteotti. “La Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino – hanno scritto i responsabili dell’associazione sui social – dopo essersi confrontata con diversi enti ha deciso di unirsi alla decisione di altri comuni di annullare l’evento Carnevale castellettese 2020 in programma per oggi pomeriggio in piazza Matteotti. Si comunica che la decisione è stata presa solo in via precauzionale e non si vogliono creare ulteriori allarmismi soprattutto perché non ci sono al momento direttive ufficiali dalla prefettura e dalla regione”. Allo stesso modo, come conferma il sindaco Massimo Stilo, sono state annullate anche la festa di Carnevale per i bambini prevista questa sera al Gilda e organizzata in collaborazione con l’Amministrazione, e il tradizionale spettacolo del Bartula di domani, martedì 24 febbraio, al rione Beati-Pozzola.