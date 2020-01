Angelo Amorese: addio all’oste di Arona

Dopo una malattia degenerativa protrattasi nel tempo, a 64 anni, è mancato il noto <oste-sommelier> Angelo Amorese.

Angelo Amorese

Chi passando da via Roma non lo ricorda dietro il bancone del suo locale intento a servire, per una vita, amici e clienti? Era ricoverato a Corato, in provincia di Bari da qualche tempo e domenica 29 dicembre è spirato. Lo ricorda con affetto il critico aronese Liviano Papa, frequentatore dell’osteria e amico fraterno di Amorese: <Era un oste che promuoveva nel suo spazio dell’Osteria Piemonte (oggi nuova proprietà e marchio) di via Roma a Arona, il buon bere e il cibo genuino preparato dalla consorte-cuciniera Antonia De Palo. Sempre attento e disponibile a consigliare e far conoscere agli avventori il vino del territorio e delle più rinomate etichette presenti nell’alveo del pensiero collettivo, abbinandovi piatti “semplici” e buoni della tradizione familiare, nonché formaggi e salumi ricercati, spiegando, con vera passione, come

nascevano in vigna le uve per i futuri e nobili vini e come nascevano i prodotti da cuocere reperiti nel circondario nei punti vendita di alimenti>.

