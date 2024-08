Anziana cade in casa e non riesce più ad alzarsi: si salva grazie a un volontario

Avrebbe potuto avere un epilogo molto peggiore la disavventura capitata ad un’anziana signora che, caduta in casa, nella mattinata di lunedì 29 luglio 2024 è stata soccorsa grazie alla prontezza di spirito di un volontario di Lega Diritti del Malato.

(Immagine d'archivio)

Anziana cade in casa e non riesce più ad alzarsi

«Ero d’accordo con la signora che alle 7 sarei passato a prenderla per portarla in ospedale a Borgomanero dove avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico – spiega M. P. – arrivato sotto casa tuttavia ho suonato il citofono più volte e ho provato anche a telefonarle. Poiché non rispondeva, mi sono preoccupato e ho insistito con le chiamate».

Ringraziando il cielo, «Quando ormai avevo perso le speranze, la signora ha finalmente risposto dicendo che già dalla sera prima era a terra per una caduta accidentale e non riusciva a rialzarsi e quindi nemmeno a bere o ad andare in bagno – prosegue nel suo racconto il volontario – così ho chiamato subito i Vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a soccorrerla prima dell’arrivo dell’ambulanza che l’hai poi condotta all’ospedale per i necessari accertamenti del caso».

In questi casi è sempre necessario dotarsi di tutti gli strumenti che la tecnologia ci consente di avere per evitare che situazioni simili possano degenerare. «In situazioni come quella che è capitata alla signora, è consigliabile dotarsi di uno dei tanti dispositivi di telesoccorso disponibili in commercio», conclude M.P., che per 40 anni è stato fisioterapista prima all’ASL e prima ancora in una clinica di Laveno e ora è in pensione.

Una vita al servizio degli altri la sua, dato che già da ragazzo faceva il volontario al Cottolengo di Torino.