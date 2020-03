Apprensione anche nel novarese per l’azienda in fiamme a Gallarate – VIDEO

Azienda in fiamme a Gallarate: l’apprensione anche nel Novarese per l’alta colonna di fumo nero visibile a decine di km di distanza.

Azienda in fiamme nel gallaratese preoccupa anche oltre i confini regionali

E’ stato ben visibile anche dal Novarese il denso fumo nero prodotto da una azienda in fiamme nel Gallaratese. A bruciare è stata, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, una ditta che lavora materie plastiche al confine con Cassano Magnago. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell’incendio, sulle cui cause ancora sono in corso alcuni accertamenti: a preoccupare però è l’alta colonna di fumo nero prodotto dal fuoco, e la possibile presenza di diossina. Per questo motivo il sindaco di Gallarate ha invitato la cittadinanza a rimanere in casa con le finestre chiuse. Sul posto si è registrato l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre che dell’ambulanza.

Aggiornamento:

Sul posto, come raccontano i colleghi di PrimaSaronno.it, è intervenuto anche il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che ha postato sui social un video molto impressionante: pare che all’interno dello stabilimento le fiamme abbiano raggiunto temperature di oltre 500 gradi. Ecco di seguito il video con l’intervento dei vigili del fuoco: