Area giochi di Castelletto: i lavori sono in dirittura d’arrivo

Area giochi di via Vernome: i lavori sono arrivati alla fase conclusiva. Il sindaco spera di poter inaugurare l’opera per la fine di ottobre.

Area giochi in riva al Ticino: il cantiere è ancora aperto

Continua a destare curiosità il cantiere per la realizzazione della nuova area giochi che si trova accanto alla ciclabile di via Vernome. I lavori in quell’area sono partiti già prima del lockdown e il Comune spera di vedere realizzata l’opera in tempi brevi. E nonostante gli operai non siano presenti da tempo dietro alle recinzioni del cantiere, il progetto sembra a tutti gli effetti quasi completato.

Le parole del sindaco

Sul cantiere si è espresso anche il primo cittadino Massimo Stilo. “I lavori sono in dirittura d’arrivo – dice – speriamo sinceramente di vedere l’opera completata e di poter inaugurare sia quest’area che quella del nuovo porto entro la fine di ottobre. Nel frattempo abbiamo in programma anche un importante intervento di manutenzione alla diga della Miorina per il prossimo periodo”.