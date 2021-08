Un uomo di 65 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 28 agosto 2021 ad Arona.

Tragedia ad Arona

Un uomo di 65 anni è deceduto ad Arona questa mattina. Era in sella alla sua bicicletta in via Milano quando, per cause ancora da definire anche se si pensa a un malore, è caduto.

Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto che riscontrarne il decesso.