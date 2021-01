Arona 70enne trovata in una pozza di sangue tra la notte di ieri e le prime luci del mattino di oggi, sabato 9 gennaio 2021.

Arona 79enne trovata morta

Tragedia oggi ad Arona. Una donna classe 1949 è stata trovata riversa in una pozza di sangue in via Vittorio Veneto. Sul posto i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri della stazione di Arona.

A quanto si apprende si è trattato di suicidio. La donna aveva problemi di salute.

Immagine di repertorio.