Arona addio a Franco Bellingeri

E’ scomparso all’età di 73 anni l’ex preside delle scuole medie di Sesto Calende Franco Bellingeri.

Franco Bellingeri

Una vita spesa a scuola e poi una terribile malattia degenerativa. Si è spento dopo un ricovero in ospedale Franco Bellingeri, 73 anni. Soffriva di parkinson da quasi 20 anni ma ciò non gli aveva mai impedito di spendersi per gli altri.

Laureato in Filosofia e diplomato in Critica e tecnica del film, ha curato fin dai primi anni Settanta l’organizzazione di cineforum. Docente per diversi anni di Psicolinguistica in scuole di specializzazione per insegnanti di sostegno, si è interessato in particolare di prevenzione del disagio preadolescenziale e della dispersione scolastica.

Il suo libro

“Vedere non solo con gli occhi. Diario di un vedente parkinsoniano” era il libro autobiografico di Bellingeri. La malattia, a tratti, gli impediva anche di vedere, a causa della chiusura prolungata e senza controllo delle palpebre:

“Ma io continuo ugualmente a vedere. Vedere da parkinsoniano apre scenari sofferti, ma dischiude possibilità di analisi differenti di un mondo come il nostro che si esibisce senza mostrarsi o che si mette a nudo per non rivelarsi. Questa condizione può diventare un osservatorio privilegiato per alimentare la speranza in una visione che non nasca solo dagli occhi: una speranza non solo per chi convive con la malattia. In fondo c’è sempre qualcosa di positivo in tutto”

Il ricordo del vicesindaco Alberto Gusmeroli

“Mi spiace tantissimo. Una bravissima persona con cui abbiamo collaborato tantissimo. Malgrado la malattia è stato una persona instancabile nel suo impegno nel volontariato a favore delle persone in difficoltà. Una persona di gran cuore, ci mancherà”.