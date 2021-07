Arona addio a Franco Borsi

E' scomparso all'età di 64 anni una delle anime della parrocchia aronese, Franco Borsi.

Franco Borsi

Nato a Varallo nell'aprile del '57, Borsi con la famiglia si trasferì già da piccolo da Arona dove visse poi tutta la sua vita e dove era molto conosciuto e apprezzato.

L'uomo lavorò per diverse aziende locali tra le quali la Steffen, Piazzai e per ultima dal 1992 Mattel. Era in pensione da 2 anni. "Da giovane correva e partecipava a diverse gare poi con l'arrivo di noi figli, Fabio e Cristina ha preferito occuparsi della famiglia - raccontano ricordando il papà - Amava andare in bicicletta, adorava coltivare il suo orto ed era un tifoso sfegatato dell'inter. Tra i suoi affetti c'erano anche il suo amato cagnolino Lacky, due canarini e un pesciolino".

I nipoti, cognati, parenti tutti ed amici lo ricordano come un uomo simpatico, dolce e disponibile. Ultimamente aveva ritrovato, tramite i social, alcuni compagni della 3 compagnia-primo battaglione granatieri di Sardegna con cui ha svolto il servizio militare e di cui è sempre stato fiero.

Dava un contributo assiduo nella comunità parrocchiale Aronese dove molte persone hanno potuto conoscere la persona disponibile che era.

"Era un papà e marito un po' brontolone - aggiunge Fabio - ma a noi dopo tutto piaceva così. Si è sempre fatto in quattro per la famiglia e non solo: da diversi anni aveva in adozione, a distanza, delle bambine tramite il "centro aiuti per l'Etiopia". Vogliamo ricordarlo con una frase particolare, in quanto era amante delle farfalle:

"Si dice che quando vedi una farfalla c'è qualcuno in cielo che sta pensando a te, alza gli occhi al cielo e ricorda chi ti protegge da lassù". Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti per l affetto ricevuto. Lo ricorderemo con un sorriso".