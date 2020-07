Arona addio a Gino Bellodi, fondatore degli Amici del Lago

Arona addio a uno dei soci fondatori dell’Associazione Gli Amici Del Lago, Luigi Bellodi.

“E’ con grande commozione che annunciamo la scomparsa di Luigi (Gino) Bellodi, presidente emerito e socio fondatore degli Amici del Lago. Lo ricordiamo per non solo per il suo impegno politico, (era stato anche sindaco di Arona) sociale e ambientale ma anche e soprattutto per la sua umanità e la schiettezza nei rapporti con le persone e per il suo amore incondizionato per il nostro lago. Gino era sempre in prima fila in tutte le iniziative che venivano organizzate per la tutela e la valorizzazione del lago con idee, proposte, suggerimenti e con molto lavoro e impegno. Ci mancherai molto Gino”.

Scrive il direttivo degli Amici Del Lago su facebook.