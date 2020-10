Arona addio a Maria Teresa Parachini: era sua la “Babilonia” sul Corso.

Storica commerciante

E’ mancata all’età di 91 anni una delle ultime storiche commercianti aronesi. Maria Teresa Parachini ha infatti gestito per decenni il negozio che ha vestito da capo a piedi generazioni di aronesi: la Babilonia a metà di corso Cavour. Chi non ricorda la sua attività dove, all’interno, potevi trovare qualsiasi cosa? Era una <aronesa doc> come la definisce suo nipote Piero Guazzoni, altro aronese doc: <Era mia zia acquisita – racconta – in quanto aveva sposato Franco Alganon. Insieme avevano avuto un unico figlio, Placido detto Chicco, prematuramente scomparso qualche anno fa a causa di un brutto male. Era una famiglia di commercianti: anche il fratello, Plinio Parachini, aveva un grande magazzino di abbigliamento in via Tesio a Dormelletto. Il nome “Babilonia” stava a significare che all’interno potevi trovarci “una babilonia di robe”, cioè di tutto e ogni cosa era a buon mercato: il negozio era famosissimo e Maria Teresa aveva continuato a lavorarci fino a che le forze glielo hanno permesso: credo abbia chiuso sul finire degli anni ’80 o inizio anni ’90>.