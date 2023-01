Arona addio al giornalista ed ex assessore Simone Dulio

E' mancato improvvisamente all'età di 45 anni Simone Dulio. Giornalista, ex assessore aronese, ex segretario del Partito democratico locale, docente all'Unitre ed esperto conoscitore della storia aronese come di quella nazionale.

Addio a Simone Dulio

La sua scomparsa ha lasciato un grande sconforto in tutti coloro che lo conoscevano e che ne apprezzavano la tagliente ironia e la battuta pronta volta a sdrammatizzare qualsiasi situazione. Così come la spiccata intelligenza e curiosità.

Tanti i ricordi degli amici e compagni di partito: "Simone è un amico, un uomo che con la parola sa rendere iconiche emozioni, sentimenti e verità, superando infingimenti e banalità di un mondo contemporaneo. Insieme siamo cresciuti e abbiamo vissuto viaggi, idee e discussioni caparbie che dopo un sorriso e una risata assumevano sapore di famiglia. Simone, il mio unico fratellone capace di gettare luce su ogni cosa", ne parla così uno dei suoi più cari amici, Nicola Arlunno.

"Una persona intelligentissima e di grande cultura e spessore intellettuale. Pur su fronti ideologici diversi dai miei, era un politico che aveva l’onestà intellettuale, di pochi, di guardare e valutare i fatti, le realizzazioni e non solo l’appartenenza ideologica o partitica.

Avendo rivestito il ruolo di Assessore ai servizi sociali dopo di Lui dal 2010 posso testimoniare che si è sempre distinto per l’umanità dell’approccio" così il vicesindaco Alberto Gusmeroli.

Il servizio completo, con i tanti ricordi degli amici, sul Giornale di Arona in edicola da domani, venerdì 6 gennaio 2022.