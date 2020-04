Arona addio alla mamma del presidente Pro loco

Arona dice addio alla mamma dello storico presidente della Pro loco Alberto Tampieri. Renata Falciola era molto conosciuta in tutta la città.

Arona addio a Renata Falciola

Venerdì 17 aprile avrebbe compiuto 87 anni Renata Falciola, mamma di Alberto Tampieri, presidente della Pro loco, scomparsa la scorsa settimana a causa delle complicanze di una brutta caduta.

“Aronese, figlia di Armando, uno dei primi capitani della Navigazione Lago Maggiore, aveva trascorso l’infanzia in via Liberazione, vicino alla farmacia Manzoni, divenendo amica di Ugo e Clery oltre che di Virgilio Leva – racconta il figlio – conobbe mio padre Alfredo, originario di Rimini, proprio durante una vacanza sulla riviera romagnola in compagnia di conoscenti comuni. Dopo il matrimonio visse con lui alcuni mesi laggiù, per poi trasferirsi ad Arona in via definitiva per motivi di lavoro”.

Una mamma e una nonna speciale

Per il figlio, come per tutti coloro che la conoscevano, i ricordi positivi del passato sono numerosi. “Ricordo la grande passione per il suo lavoro – spiega Tampieri – che svolse in un prestigioso studio notarile fino quasi alla soglia dei 70 anni e poi l’entusiasmo che metteva in tutto, fu lei a farmi appassionare al sociale, dato che già il nonno era stato tra i fondatori della storica Fiera del Lago Maggiore. Ne ho un bellissimo ricordo, anche se non era un tipo facile, tuttavia il bene che ci volevamo riusciva sempre ad appianare i piccoli contrasti. E’ stata una nonna molto affettuosa per le mie figlie Arianna e Giulia e, negli ultimi giorni della malattia, il suo cruccio è stata la consapevolezza che non avrebbe potuto esserci per la fine dei loro studi”