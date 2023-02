Arona addio alla volontaria Auser Lucia Fierro

E’ mancata all’età di 65 anni Lucia Fierro, socia di Auser Arona dal 2018 e moglie di Vincenzo Picariello, anche lui socio molto attivo del sodalizio aronese.

Il ricordo

"Aveva un carattere socievole e un modo di presentarsi che la faceva entrare subito in empatia con chi aveva di fronte – dice di lei Antonio Rondinella, vice presidente di Auser Arona – la ricorderemo tutti per la sua grande sensibilità e disponibilità, qualità molto apprezzate dai volontari e soprattutto dagli assistiti. La sua presenza ha permesso all'Auser una maggior e utile risposta alle esigenze delle persone anziane e in difficoltà con un servizio di qualità, con forte coinvolgimento della sua persona, andando anche oltre a quanto veniva richiesto. Come Auser Arona Odv Ets, insieme al presidente Vittorio Sconosciuto, ci stringiamo con un fraterno abbraccio a Vincenzo e alla sua famiglia, esprimendo un profondo sentimento di ringraziamento per l’operato di Lucia. Ci mancherà".

Oltre al marito, la donna lascia le figlie Francesca e Maria con le rispettive famiglie e gli amati nipotini Alessandro, Matteo e Martina. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Mercurago.