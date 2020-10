Arona addio all’ex consigliere comunale Pietro Beltrami

E’ mancato nelle scorse ore Pietro Beltrami di Dagnente. Un passato nel consiglio comunale del Gusmeroli 1 e volontario dell’associazione La Rocca nel Cuore.

Le parole del vicesindaco Alberto Gusmeroli

“Un Amico, un Amico della città, un Amico di Dagnente, un volontario della “Rocca nel cuore”, Aronese dell’anno 2012, Consigliere comunale, consulente industriale per grandi aziende in giro per il mondo, Affettuoso papà e marito e molto altro ancora.

Pietro Beltrami era tanto per tanti, un gentleman d’altri tempi. Io lo ricordo in mille istanti soprattutto per la sua grande impresa : la riapertura della Rocca. Con tanti amici e volontari non si è risparmiato per mesi e mesi, rischiando di farsi gravemente male nel taglio di un albero.

Quel gioiello oggi incanta tutti, grazie anche al sudore e al cuore di Pietro.

Me lo immagino adesso con lo sguardo alla Rocca mentre abbraccia il suo amato figlio Davide. Insieme a lui, saprà essere vicino all’altra amata figlia Laura e alla sua cara moglie Caterina.

Ancora una volta grazie per ciò che sei stato, per Arona per quella Rocca che rappresenta tanto per tutti noi. Ciao Pietro”.