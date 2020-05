Arona al via la distribuzione di mascherine dalla Regione: ma non per tutti. Si inizia sabato.

La Regione Piemonte che ha fissato l’obbligo d’uso delle mascherine in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, ha garantito che ciascun cittadino riceverà gratuitamente una mascherina lavabile. Al comune di Arona però, al momento, ne sono arrivate appena 3mila sui circa 14mila residenti, anche se la “Fase 2” è ormai partita da giorni.

La distribuzione avverrà ai seggi elettorali

“Sabato 9 maggio 2020 distribuiremo le 3000 mascherine su 14.000 ricevute dalla Regione Piemonte per i cittadini Aronesi – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – La distribuzione avverrà in base ai seggi elettorali:

🔸Seggio 1 residenti del Centro storico

🔹Seggio 2 residenti del Centro storico

Dalla A alla K in Comune

dalle 8.30 alle 12.30

Dalla L alla Z in Comune

dalle 14.00 alle 18.00

🔸Seggio 7 Dagnente ex scuole: mattino 8.30 – 12.30

🔹Seggio 8 Montrigiasco ex scuole

Mattino 8.30 – 12.30

La distribuzione avverrà a un membro della famiglia che ritirerà le mascherine per tutti i membri della sua famiglia. Grazie alla Regione e Grazie ai volontari del COC Arona che ci aiuteranno nella distribuzione”.