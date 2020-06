Arona auto in fiamme in via Monte Rosa ieri sera, intervento dei vigili del fuoco.

Auto in fiamme

Nella tarda serata di sabato 6 giugno alle ore 22.45 circa, i vigili del fuoco del distaccamento di Arona sono intervenuti in via Monte Rosa per l’incendio di un’auto.

La squadra arrivata sul posto ha estinto il fuoco che aveva avvolto la vettura è ha messo in sicurezza l’area. Nessun’altra macchina è stata coinvolta. I carabinieri di Arona indagano per conoscere le cause che hanno portato al rogo.