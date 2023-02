Arona auto ribaltata con conducente incastrato: liberato dai pompieri

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 9.30 circa di oggi mercoledì 22 febbraio 2023 per un incidente stradale ad Arona in via Verbano.

Il salvataggio

Arrivata sul posto la squadra trovava un'autovettura ribaltata con ancora all'interno l'autista intrappolato.

Il personale estricava la persona e la consegnava al personale sanitario giunto sul posto.

Nello stesso momento si metteva in sicurezza l'area del sinistro bloccando una fuoriuscita di metano, in quanto l'autovettura prima di ribaltarsi aveva tranciato un tubo della linea.

Una squadra specializzata è giunta in zona per il ripristino.

Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Borgomanero in codice verde.

Sul posto anche i carabinieri di Arona.