Arona bambino investito da Suv sulle strisce pedonali questa mattina, mercoledì 4 marzo 2020.

Era a bordo della sua biciclettina con mamma e fratello quando, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stato centrato da un Suv grigio. L’incidente è avvenuto in corso Repubblica angolo via Gramsci. Sul posto un’ambulanza del 118 e la polizia locale. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero: dalle prime informazioni raccolte le sue condizioni non sembrano gravi.