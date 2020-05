Arona Bandiera Blu per la spiaggia delle Rocchette

Per il terzo anno consecutivo Arona ottiene il prestigioso riconoscimento.

Arona bandiera blu

“È stato valutato molto positivamente l’ampliamento della spiaggia, la percentuale molto alta di raccolta differenziata di Arona, la nuova circolazione a doppio senso, gli ulteriori allacciamenti fognari disposti dall’Amministrazione e l’attività in corso con Acque per risolvere le residue criticità del fiume Vevera e Arlasca, la battaglia decennale agli scarichi abusivi e tutte le attività pro ambiente effettuate dalla nostra Arona” fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli.

“Sarà ancora più importante l’ampliamento della spiaggia bandiera blu, quest’anno, stante le limitazioni di numero per il distanziamento, ma è intenzione dell’amministrazione procedere anche al recupero dell’area del CIT.

È in fase avanzata l’elaborazione del progetto di apertura della spiaggia delle Rocchette, anche con le nuove norme Covid, in modo che sia accessibile il più possibile a tutti sempre in equilibrio tra fruibilità e sicurezza”.