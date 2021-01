Arona botti vietati fino al 6 gennaio

Arona botti vietati fino al 6: il sindaco Monti firma l’ordinanza

Tre motivi per dire No ai botti

“Ho firmato un’ordinanza che fa divieto dell’utilizzo dei fuochi d’artificio da oggi fino al 6 di gennaio.

Mi auguro che prevalga il buon senso, senso civico direi, per il fatto che non sarà possibile uscire di casa dalle 22, e onestamente trovo molto pericoloso sparare botti in prossimità delle abitazioni.

Altro tema riguarda la sensibilità degli animali domestici e non che soffrono moltissimo nel momento in cui si sparano fuochi di ogni genere.

Terzo motivo è quello di evitare di spendere soldi inutilmente per qualcosa che poi si tramuta in fumo, quindi piuttosto compriamoci un cotechino in più o una bella bottiglia di spumante, per brindare alla fine di questo bruttissimo 2020 che finalmente se ne va”.