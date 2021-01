Arona cerca un nuovo agente di polizia locale

Arona cerca un nuovo agente per la sua polizia locale. Ecco tutti i dettagli del bando appena lanciato.

Arona cerca un agente

Il Comune ha presentato nei giorni scorsi il nuovo bando per l’assunzione di un agente della polizia locale. La selezione pubblica avverrà tramite un esame e i candidati potranno accedere alla categoria C1 del contratto degli agenti di polizia locale. La posizione offerta è per un posto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda va presentata entro il 25 febbraio

Al termine della procedura di concorso attivata dal Comune verrà formata una graduatoria ufficiale che in futuro potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o per sostituzioni eccezionali. La domanda potrà essere presentata in municipio tassativamente entro il 25 febbraio, quando saranno scaduti i 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione

La domanda di ammissione va compilata in carta semplice e va indirizzata e presentata all’ufficio Protocollo del Comune in via San Carlo, 2. Farà fede la data di ricevuta dell’ufficio Protocollo. La domanda potrà essere consegnata a mano, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure inviata via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it. Per poter partecipare al bando è necessario essere cittadini italiani, o di un altro Stato dell’Unione europea, godere dei diritti civili e politici, conoscere la lingua italiana, essere in possesso dei titoli di studio richiesti, non essere destituiti dagli incarichi nella pubblica amministrazione, non avere condanne penali o carichi pendenti, conoscere la lingua inglese, avere l’idoneità fisica e la conoscenza dei principali programmi informatici. Ulteriori dettagli sono disponibili al link apposito sul sito del Comune.