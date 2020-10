Arona clonato e utilizzato per fini fraudolenti il profilo di Camillo Cavanna

Secondo quanto direttamente accertato da un proprio follower, il consigliere comunale Camillo Cavanna ha scoperto che è stato clonato il suo profilo Facebook.

Clonazione con scopo fraudolento

Il falso profilo sarebbe stato utilizzato a fini fraudolenti, cercando di indurre a donazioni verso un fantomatico fondo per l’aiuto ai sordi ed ai pensionati. Tale profilo ha avuto vita breve ed è stato fortunatamente rimosso; ma si invitano tutti i follower del consigliere a non farsi raggirare da qualsivoglia lusinga in esso presente nell’eventualità che fosse subdolamente riproposto